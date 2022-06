casa binocolo

Le conoscenze degli architetti procedono sempre di più in direzione della scienza della natura, soprattutto per quanto riguarda i materiali e le loro caratteristiche fisiche. La necessità di far riferimento alla natura è sicuramente una costante dell'architettura. Tuttavia, esempi di simbiosi perfette, tra ambiente e progetti, sono rari. Certo è che quando l'architettura fa un passo deciso verso il paesaggio ed il territorio, non lo fa solo per fregio, in gioco ci sono equilibri che vanno a tutto vantaggio dell'abitazione: una casa che richiama gli elementi naturali diventa riposo ed energia per l'essere umano che fondamentalmente rimarrà sempre un animale sociale e che, forse, non ha veramente bisogno di abitazioni dal sapore del tutto artificiale.

L' Arch. Fabio Ferrini, con lo studio nella Repubblica di San Marino, s'interessa di architettura e interior design sia per abitazioni, sia per hotel. Il suo studio ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, classificandosi spesso tra le prime posizioni. L'opera che ha attirato la nostra attenzione riguarda un'abitazione organizzata su tre livelli. La sfida insita in questo progetto è stata quella di costruire su un terreno scosceso – 10 metri di differenza tra i due livelli – rispettando la fitta vegetazione presente nell'area.