Case da ristrutturare: 5 imprese possibili

Ristrutturare è un'arte. Per questo se avete delle case da ristrutturare, magari la casa dei vostri sogni, quella che avete acquistato con enormi fatiche, affidatevi a dei bravi professionisti. Per prima cosa vi occorre un progetto, quindi rivolgetevi ad un architetto, se necessario rivolgetevi anche un ingegnere, soprattutto se intendete cambiare i volumi degli ambienti e se pensate di abbattere dei muri che vi sembrano inutili, potrebbero sostenere la casa. Se non volete che tutto vi crolli addosso, prima di agire fate delle attente valutazioni. Stabilite che tipo di interventi dovranno essere eseguiti e in base a questo avrete anche degli obblighi e degli oneri da pagare. Chiedete in comune di cosa si tratta. Questo vale soprattutto se volete cambiare drasticamente gli spazi di casa, togliere dei muri, inserire nuove finestre, per tutti questi lavori, dovete fornire un progetto al comune, che lo deve approvare, prima che inizino i lavori. Ovviamente questo servizio ha un costo che verrà quantificato dal comune. Se invece volete cambiare i pavimenti, ridipingere, scrostare dei muri, sostituire infissi e porte o altri lavori che non modifichino la struttura preesistente, allora potete procedere senza permessi.