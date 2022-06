Natale in Italia: Curiosità e Tradizioni

Dopo giorni e giorni di preparativi si giunge finalmente alla cena della Vigilia di Natale, contraddistinta da un menù di pesce, al pranzo di Natale dove, nonostante la pancia ancora piena dalla sera prima, si ha il piacere di riempirsi ancora di tortellini, bollito e altre splendide specialità regionali da ogni angolo della Penisola. La maggior parte delle persone che decide di trascorrere le festività all’interno delle mura di casa, si troverà attorno ad un tavolo con i parenti più stretti, godendo dell’affetto familiare. Solitamente chi sta ai fornelli, si procura il pesce fresco durante la notte tra il 23 e il 24, in modo da poter realizzare pietanze perfette, dall’antipasto al dolce. In alcune parti d’Abruzzo, ad esempio, si è soliti cenare con undici portate differenti a base di pesce e verdure, per poi concludere la notte giocando a carte. A Napoli, città nella quale il Natale è molto sentito soprattutto per la presenza dei Presepi più belli del mondo, le nonne di famiglia sono solite cucinare dolci tipici campani che vengono fritti all’interno delle abitazioni con le finestre chiuse. Nelle famiglie, le nonne hanno sempre sostenuto che quando si preparano gli struffoli non bisogna né farsi vedere, né far sentire l’odore alla gente invidiosa, perché poi finirebbero per scoppiare! Concludendo con un eloquente detto in dialetto partenopeo: ’Meglio murì sazio che campà djuno!’

Qualunque sia la regione di provenienza, il Natale è un momento da trascorrere con la propria famiglia. In molti dopo la cena attenderanno la mezzanotte giocando a Monopoli o raccontandosi vicissitudini accadute durante il corso dell’anno, una volta giunto l’orario si potranno scartare i regali. I più religiosi invece, parteciperanno alla Santa Messa di Natale, organizzata in quasi tutte le parrocchie delle città. Non tutti però scartano i doni durante la notte, alcune famiglie, soprattutto se con bambini piccoli, attendono la mattina del 25 dicembre in modo che Babbo Natale possa fare visita alle case e lasciare i suoi regali.