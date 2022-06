4 idee da copiare per una camera da letto in bianco

Per quanto i colori, anche in camera da letto, insistano nel cercare di catturare l'attenzione, la verità è che il bianco è il colore che scegliamo per la maggiore, quando si tratta di scegliere gli elementi d'arredo o la vernice per le pareti. Forse perché sappiamo che ciò significa sempre andare sul sicuro, o forse perché rende gli spazi più luminosi.. o sarà perché semplicemente trasmette pace e tranquillità? Poco importa, sta di fatto che il bianco continua a dominare le nostre case. Oggi ci concentreremo sulla decorazione delle camere da letto in bianco, anche se come vedremo questo nonsarà l'unico colore nella stanza. Per voi 4 stupende idee, tutte da copiare!