Anche il minimalismo può essere caldo!

Il piano terra accoglie tutta la zona giorno; lo spazio qui è suddiviso in tre ambienti collegati da porte scorrevoli. Il punto forte di questo salone, così moderno, è la sua connessione con l'esterno, tramite le grandi vetrate, ma anche il soffitto in travi di legno a vista, che troviamo anche nel resto della casa, non è affatto male. Questo tipo di soffitto è un elemento che rimanda immediatamente allo stile rustico.