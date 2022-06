Ristrutturare casa in modo davvero furbo: ecco come!

Nell'ampia metratura della casa, c'è spazio per ogni tipo di esigenza. Oltre al soggiorno principale, c'è anche uno spazio più piccolo e più informale, in cui è possibile rilassarsi e godersi la quiete della casa. Questo soggiorno è fatto per la conversazione, ci sono due divani che si fronteggiano e un tappeto che rende lo spazio ancora più accogliente, insieme ai cuscini. I colori sono tenui e pacati e tutti gli elementi si amalgamano dolcemente. Anche qui, come nel precedente soggiorno, troviamo l'espediente delle nicchie a muro come elementi di arredo e alloggio per punti luce.