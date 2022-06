Per chi non sa rinunciare allo stile moderno!

La camera da letto risulta pienamente coerente stilisticamente con la zona giorno. Quello che cambia, in questa parte della casa, è la scelta cromatica. Vediamo che qui il colore che fa da elemento di connessione è il grigio, colore dell'eleganza. Il materiale scelto per i pavimenti, nella zona notte, è un bel parquet chiaro a doghe larghe, che bilancia adeguatamente la freddezza del grigio. Le pareti sono bianche, ma non quella di testata. Qui una verniciatura in spatolato – ovviamente grigio – fa da sfondo al letto. Nel muro è stata anche ricavata una nicchia, in modo da poter eliminare i comodini, per una maggiore comodità e anche per un effetto visivo più pulito e moderno.