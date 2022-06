Il Colore Marsala in Casa: Stile Classico o Minimalista, Si Adatta ad Ogni Situazione

Il colore del Pantone è il Marsala. Tra un rosa antico scuro e un bordeaux luminoso, il Marsala è una ricca tonalità, e contrasta fortemente con il viola vibrante, nominato Orchidea Radiant . Colore terroso e naturale, il Marsala promette di essere perfetto per una decorazione d'interni sempre alla moda, in quanto si adatta facilmente a una vasta gamma di tavolozze di colori e a diversi stili di design in casa. Sia che si propenda per uno stile più classico o minimalista, il Marsala si abbina ad ogni situazione.

Se siete interessati a vedere in anteprima che effetto farà questo colore eccezionale nella vostra casa, date un'occhiata agli esempi forniti di seguito per vedere come il vincitore può adattarsi al vostro appartamento…