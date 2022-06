10 cose da tenere in considerazione per ristrutturare casa

Non esiste progetto di ristrutturazione che non parta dalla lettura e dall'interpretazione delle planimetrie. Le piante sono un libro aperto dal quale possono scaturire infinite idee per ristrutturare la casa, per estenderne le potenzialità espressive, per razionalizzare gli spazi e cucirli su misura delle nostre esigenze. Spesso nella ristrutturazione le soluzioni migliori si accompagnano a spazi compressi e superfici contenute, che maggiormente mettono alla prova le capacità del progettista e dei committenti nell'interpretare al centimetro ogni porzione di spazio disponibile. Il progetto di ristrutturazione in questione, attuato da Fluido Design Studio condensa innumerevoli idee per ristrutturare la casa in soli 66 metri quadrati di superficie. Centrale tra le molte idee per ristrutturare la casa la disposizione dei due nuovi bagni, realizzata senza spostare le tubature esistenti, che ha permesso una grande fluidità della zona living.