homify 360°: una villa storica trasformata in hotel

Vivere in un’epoca diversa? Si può! Oggi vogliamo proporvi un vero e proprio viaggio nel tempo grazie a questa villa dai tratti eleganti e dall'aspetto regale. Questa nobile residenza, immortalata dal fotografo Mark Wohlrab, prende il nomer di Manoir du Cleuyou e si trova in Bretagna, precisamente nella piccola cittadina Quimper. La residenza era un tempo dimora d'importanti signori feudali nel tardo Medioevo. Oggi, l'imponente struttura è diventata una romantica destinazione per le vacanze, in grado di offrire pace e tranquillità a coppie, artisti o scrittori. L’area include anche un ampio parco, con un ruscello e un mulino.

Il castello è stato diviso in 5 appartamenti che sono molto diversi tra di loro per alcune scelte d'interior design che vedremo in dettaglio.