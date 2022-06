Il balcone diventa una serra

Una serra da balcone può avere diverse misure e se non stiamo pensando di utilizzarla per coltivare fiori, potrebbe esserci utile anche come zona pranzo, oppure per accogliere degli invitati. In questo caso, date le dimensioni di questa struttura, è un luogo adatto a dei ricevimenti. Le sue caratteristiche tecniche consentono alle persone che vi passano del tempo, di godere della bella atmosfera e anche di non soffrire il caldo in estate. E' una pergola bioclimatica che permette di far entrare il sole, bloccando però il calore ed è in grado anche di schermare la pioggia. Inoltre ha delle altissime prestazioni a livello di risparmio energetico.