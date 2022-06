Trasformazione Appartamento anni '70: Nuova Luce ad un Vecchio Appartamento

Siamo sempre nel soggiorno/sala da pranzo, solo che in questa immagine possiamo ammirare il terrazzamento che caratterizza la panoramica di cui gode la stanza. Queste quattro finestre, ampie e poste una di fila all’altra, fungono da fonte di luce fondamentale per l’intero ambiente. Addirittura il corridoio è stato inclinato verso le finestre per fare in modo che guadagni una maggiore luminosità. Oltre alla luce naturale, di grande interesse è anche la scelta della luce artificiale. Primo fra tutti, non possiamo non menzionare la bellissima lampada a parete di Catellani & Smith, Luna piena, un elemento di puro design che oltre al suo scopo principale funge anche da importante decorazione.