Cortili e Terrazze: 10 Idee Che Sono Uno Spettacolo!

Se il vostro patio ha un bel prato naturale, come in questo esempio di Caroline's Design e non volete pavimentarlo completamente, ma vi piacerebbe dotare lo spazio di mobili da esterno, non c'è miglior modo di farlo che ricorrere all'utilizzo di due pavimentazioni distinte: una che faccia risaltare la vegetazione con naturalezza e l'altra che conferisca un'atmosfera calda e accogliente al vostro meraviglioso salotto esterno. La combinazione di elementi differenti non potrà che essere un valore aggiunto!