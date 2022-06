Un soggiorno moderno: parete attrezzata con stile

Abbiamo quasi completato l’arredamento del nostro soggiorno con un divano moderno e due poltrone comode e belle da vedere, ma siamo ancora indecisi su come e dove posizionare la televisione, le nostre care apparecchiature high-tech e i nostri libri preferiti. La soluzione dovrebbe essere semplice, ci vorrà una parete attrezzata, ma in realtà la scelta non è così ovvia. Le pareti attrezzate moderne uniscono la praticità di un mobile, che da sempre è stato un elemento fondamentale per il “soggiorno all’italiana”, a un design nuovo e creativo.

L’ultima tendenza? Sicuramente possedere il mobile basso che deriva dalla vecchia madia in legno! Rivisto in chiave moderna, questo arredo è diventato essenziale per un salotto contemporaneo in quanto, dal punto di vista stilistico, è in grado di accompagnare con una linea delicata il profilo della televisione, lasciando in parte libera la parete. Dal punto di vista funzionale, questo tipo di mobile può diventare invece il supporto per gli oggetti da avere sempre a portata di mano (i vari telecomandi, ad esempio) e per gli articoli o i prodotti da esibire, senza dimenticare la possibilità di nascondere con facilità ciò che non vogliamo mostrare.