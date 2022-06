Leggerezza e luminosità: un appartamento a due piani

Per favorire la fluidità della luce in ogni singolo angolo, oltre all’utilizzo del bianco nel soggiorno, e come vedremo anche nella cucina, si è ricorsi alla scelta di elementi trasparenti soprattutto laddove la luce naturale scarseggia, nella sala da pranzo. Il tavolo, infatti, l’elemento principe di questo ambiente, vanta una struttura totalmente trasparente che lascia intravedere in qualsiasi prospettiva lo sfondo, il pavimento e le sedie neutre. Sulla destra un pannello scorrevole dà accesso alla cucina.