La trasformazione incredibile di una mansarda

La zona pranzo riprende questo stile in modo ancora più marcato. Anche qui torna il grigio, nel tappeto e sulla parete di fondo. Il legno chiaro è l'elemento dominante, che caratterizza la parete, costituendo una cornice per il televisore. Il tavolo, anch'esso in legno chiaro, ha forme nette e geometriche. Le sedie, stupende nel loro design, fanno ancora uso di questo materiale, unendolo però ad un materiale plastico e abbinando così il legno al color bianco, in pieno stile scandinavo. Le due sospensioni, elegantissime nella loro forma cilindrica, composta di listelli, completano questo splendido quadro, creando un elemento di contrasto, che però risulta essere indispensabile, senza il quale questo spazio non avrebbe avuto il carattere necessario.