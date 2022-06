Classico + moderno: l’appartamento perfetto!

Questo ambiente racchiude in sé cucina, sala da pranzo e soggiorno. Lo spazio dedicato al pranzo è stato ricavato con una mensola che fa da prolungamento alla cucina, in modo da ottimizzare al massimo lo spazio. Per lo stesso motivo il televisore è appeso al muro, anziché avere un mobile dedicato. Protagonista indiscusso dello spazio è il sofà azzurro, che spicca, con il suo colore deciso in questo ambiente dai toni altrimenti molto moderati. Affascinante la linea del divano, tondeggiante, ad evocare le forme del design scandinavo anni Settanta.