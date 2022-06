Il potere dell'essenziale

Ci troviamo nel primo ambiente che si incontra entrando nell’appartamento. L’ingresso, posto alla sinistra della foto, sbuca in una sorta di corridoio che sul lato destro accede alla cucina e a un bagno, mentre sulla sinistra è aperto, e affaccia su un grande ambiente che ingloba salone e sala da pranzo. Ed è proprio qui che è nata l’idea di fondere classico e moderno, precisamente dalla vecchia libreria incassata a muro che sotto vantava una deliziosa boiserie. La libreria è stata recuperata, e grazie una tinta chiara ha assunto un carattere decisamente contemporaneo, la boiserie invece, ha completamente stregato esperti e committenza, tanto che non solo non è stata eliminata, ma si è pensato di farla proseguire anche sulla parete attigua, per un effetto più completo e decisamente di gran classe.