Alla scoperta di un interior super elegante!

Il condominio Laffite, a Fortaleza, in Brasile, è un esempio di interior di alto livello, ma allo stesso tempo adatto a tutti; un interno, insomma, in cui è stato fatto un buon lavoro di mediazione. Talvolta, nel mondo dell'architettura si tende a dimenticare che l'utente finale è chi andrà ad abitare gli ambienti oggetti dell'intervento. Nel caso di un condominio la faccenda è ancora più delicata, in quanto non c'è un solo utente finale, ma tanti e vari, dunque saper mediare è ancora più complesso. Lo studio Poche Arquitetura ci offre un ottimo esempio.