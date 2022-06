Una casa nelle Marche che ti stupirà!

Appena varcata la soglia d’ingresso, sulla sinistra si sviluppa il salone. Si tratta di un angolo davvero originale, ma non per arredo o disposizione, al contrario piuttosto ordinari, quanto per via dei rivestimenti. Mentre le restanti pareti sono tinte di bianco, quella che interessa quest’angolo è invece rivestita di legno. Si tratta dello stesso parquet che risale lungo la parete e che prosegue fino al soffitto. Al centro di questa parete poi, un pannello bianco accoglie il pensile e il mobile TV. L’effetto è molto particolare!

Sulla destra del pannello, quasi a ridosso della zona pranzo, un dettaglio cerca di passare inosservato. Si tratta di una porta d’accesso magistralmente mimetizzata nel legno della parete, che conduce ai servizi e al garage.