Come arredare casa con uno stile classico e moderno

Ci troviamo a Roma, in un palazzo umbertino del quartiere Prati. Questo progetto di restyling prende vita seguendo le atmosfere parigine di Saint Germain des Prés, unendo così l’eleganza e lo stile delle due città più affascinanti del mondo. Il tocco classico trova spazio negli arredi in legno e nelle decorazioni. In particolare, a destra, sulla parete, troviamo un’interessante composizione di cornici dorate che ospitano soltanto specchi, scomponendo l’immagine riflessa in molteplici figure. L’anima moderna è rappresentata principalmente dal grande e comodo divano grigio, circondato da tavolini in plexiglass trasparente. La scrivania bianca ci fa chiaramente intendere come questo colore sia uno dei tempi principali dell’arredamento.