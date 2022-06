13 semplici spunti per avere una cucina ultra moderna!

Dedicato a coloro che vogliono dare un tocco di originalità alla cucina, ecco un libro delle idee zeppo di spunti semplici e veloci per rinnovare l'angolo cottura e non solo! Integrare gli utensili, valorizzare e sfruttare al meglio i mobili, lo stoccaggio e la scelta di colori e materiali sono tutti trucchi che vi permetteranno di raggiungere l'obiettivo con facilità. Pronti, partenza, via!