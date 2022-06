Luci della casa

Piccoli suggerimenti ed idee per illuminare. Illuminare che cosa? Qualsiasi ambiente o stanza della nostra abitazione. La luce riesce a rinnovare l'atmosfera in casa più di qualsiasi altro elemento d'arredo, ed in più si unisce perfettamente al design: invenzioni più che oggetti, utilità a braccetto con linee e forme curiose.

Per decidere quale lampada è più adatta a noi, dobbiamo sapere, come prima cosa, se sarà posizionata vicino al divano per una lettura confortevole, oppure accanto alla scrivania per lavorare meglio, e così via. La posizione determina la funzione, poi il design pensa prima all'umore e poi all'umorismo.