La Trasformazione di una Vecchia Casa di Campagna in Sicilia

Quante volte ci è capitato, magari durante una gita fuori porta, di lasciarci incantare dallo splendido paesaggio collinare e desiderare anche solo per un istante di vivere in uno di quei posti, magari proprio in una di quelle case vecchie e poco curate che li caratterizzano! Certo, il paesaggio è importante, soprattutto se trasmette tranquillità e serenità, ma il contesto è fatto anche della tipologia di casa in cui si vive, così quasi subito si inizia a fantasticare su come modificare proprio quell’abitazione vecchia e poco curata che ci aveva per qualche strana ragione colpito. E tante volte queste fantasie diventano realtà. Proprio come è capitato alla protagonista di oggi, una comune abitazione di campagna, vecchia e senza personalità, situata nei pressi di Castellammare del Golfo. La sua posizione collinare le permetteva di godere di una splendida vista sul mare, ed è per questo che gli architetti Giuseppina Pizzo e Roberto Raspanti hanno optato per una ristrutturazione incisiva che coinvolgesse tanto gli interni come gli esterni, in modo da donarle carattere e personalità.