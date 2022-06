Un progetto Fai da Te: rifarsi il seminterrato con solo 87€

La vostra casa non è abbastanza grande da contenere una camera dedicata interamente agli hobby di vostro marito e vostro figlio? Questo Libro delle Idee vi mostrerà come poter ricavare una stanza apposta per i maschi di casa nel seminterrato dismesso, il tutto con meno di 100€!

Molto spesso capita che i maschietti abbiano bisogno di uno spazio tutto loro, proprio come succede a noi donne, solo che noi necessitiamo di un luogo dove riporre scarpe, borse e vestiti, la maggior parte dei nostri mariti o fidanzati è invece più improntata ad avere a che fare con viti, bulloni o vinili e cdj. Qualunque sia l'hobby del vostro compagno, ricavare uno spazio anche per lui sarà utile, sia per il suo umore che per il vostro.

In questo articolo ci concentreremo su un tipo di uomo che ama la caccia e la pesca e che nella sua casa di montagna vuole trovare un angolo dove conservare i fucili e i trofei delle sue battute di caccia domenicali. L'arredamento di questo ambiente è rustico e fresco, dominato da pareti di legno, teste di animali impagliate e oggetti tecnologici per lo svago più comunemente conosciuti come Playstation e televisione. La stanza che state per ammirare in questo articolo è stata costruita in sole sei settimane con un budget di 87€, non ci credete? Scorrete in basso.