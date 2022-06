La casa sulle Alpi: lo chalet in montagna

Siamo nel periodo natalizio e tra regali e desideri possiamo tranquillamente affermare che ci farebbe molto piacere una vacanza sulla neve. Realizzabile o meno, questa nostra idee romantica combacia perfettamente con questo chalet di montagna: una moderna abitazione completamente in legno sulle Alpi svizzere. Lo chalet che vi presenteremo si trova a Gstaad, uno dei luoghi più importanti ed esclusivi per il turismo invernale di lusso, per via delle molteplici piste da sci e rifugi montani nella zona.

All'interno di questa casa alla periferia della città, una ristrutturazione attenta ha portato a una nuova disposizione dei vari ambienti, mentre l'arredamento del tutto privo di carattere è stato sostituito da interni moderni e accoglienti. Il fulcro di tutto questo progetto ruota attorno al legno come materiale, sia per i rivestimenti, sia per i mobili e gli arredi.