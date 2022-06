6 spunti utili da un piccolo appartamento ben organizzato!

Le porte scorrevoli sono i migliori alleati di un appartamento! Sono finiti i giorni di porte scorrevoli anti estetiche e sono iniziati quelli delle versioni che uniscono piacevolezza a praticità. Cominciate a considerare porte scorrevoli per il patio, terrazza, uscita posteriore, all'interno dell'abitazione per separare spazi o armadi, come si vede in questa camera da letto splendida e godetevi l'area in più che avrete a disposizione!