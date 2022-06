Dove metto la scarpiera armadio?

Molto spesso pensiamo di poter fare a meno di un mobile dedicato alla scarpe, ma nessuno può rinunciare ad una scarpiera armadio. Anche chi possiede pochi tacchi o scarpe da ginnastica, vorrà un posto dove nasconderle e riporle, lontano dalla polvere ad esempio. Inoltre se non lo fate, trovare decine di paia di scarpe sparpagliate in giro per tutta la casa, e questo non è affatto piacevole, ne ordinato. I più precisi possono, se accoppiati, munirsi di scarpiere differenziate, una per lei e una per lui, ma se non avete tante calzature può bastarne una sola, un pò grande. A questo punto dobbiamo solamente decidere dove metterla. Le opzioni sono diverse, circa la sua migliore collocazione e questo dipende molto da voi. Qualcuno preferisce avere le scarpe vicino al guardaroba, qualcuno predilige l'ingresso, altri le immaginano in lavanderia o in un bagno. Voi cosa dove le mettereste?