Finta pietra: pannelli o carte da parati?

Sempre firmati Italiangres e sempre in gres porcellanato, i pannelli finta pietra modello Morbida Grigia sono la soluzione perfetta per la sala da bagno, il soggiorno o la cucina. Venduto in lastre 30 x 60 centimetri, a un costo di 16.90 euro al metro quadrato (tasse escluse), il gres porcellanato effetto pietra rettificato può essere utilizzato non solo per rivestire le pareti, ma anche per le pavimentazioni di ambienti residenziali e commerciali (showroom, ristoranti, negozi). Provatelo in bagno, scegliendolo sia per i pavimenti che per i rivestimenti. Otterrete un risultato straordinario con i pannelli finta pietra!

