Misure piatti doccia: abbasso la noia!

Sempre in tema di misure dei piatti doccia più piccoli, l'italiana Silverplat propone un piatto doccia – da appoggio o semincasso – dall'aspetto moderno, realizzabile su misura. P Dreno Plus è un vero e proprio oggetto di design, pensato per chi non possiede le caratteristiche di scarico richieste o per chi non vuole sostituire le vecchie mattonelle della pavimentazione in fase di ristrutturazione. Alto dai 5 ai 18 centimetri, è disponibile in cinque versioni – Quadro, Penta, Curva, Semicerchio e Onde – e in una grande varietà di misure, a partire dai 60 x 60 centimetri fino ai 180 x 210.

