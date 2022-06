La spirale di legno

Un singolo elemento non ha nessun significato di per sé. La situazione cambia all'aggiunta di gradino dopo gradino. Il montaggio è un altro elemento a favore: la scala necessità soltanto di poche ore per essere istallata. I vari blocchi sono uniti assieme da una colla e collegati alle pareti da barre d'acciaio. Questa costruzione a chiocciola si pone da intermediario tra la zona giorno e la zona notte. La sua altezza si sviluppa rapidamente e in poco spazio, ma i gradini non risultano proibitivi.