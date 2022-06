I vantaggi delle porte scorrevoli esterne

Le porte scorrevoli esterne separano l'architettura nella quale viviamo dallo spazio e dall'ambiente che la circondano, ma non lo fanno in modo univoco e determinato bensì flessibile, adattabile facilmente alle diverse condizioni e modalità d'uso che intratteniamo con esse. Possono essere opache o completamente trasparenti, di grandi dimensioni, come porzioni mobili di muratura, oppure contenute nell'estensione, ma sempre si comportano come elementi fondamentali nella percezione dell'architettura e delle sue qualità dinamiche.Tra i molti vantaggi delle porte scorrevoli esterne la possibilità di poter progettare il sistema in maniera personalizzata e adatta alle specifiche esigenze.