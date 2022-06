Tradizioni di Natale in giro per il mondo: Spagna

Le due settimane di Natale diventano una vera e propria maratona da gourmet, con pasti pesanti e dolci in gran quantità. Il marzapane, il torrone – esattamente come da noi, proprio così!- a cui non si potrà mai dire di no, non manca nella casa di nessun spagnolo.

La follia culinaria del Natale è ineguagliata da qualsiasi altro evento dell'anno. L' jamón – il tradizionale prosciutto spagnolo- formaggi, frutti di mare, paté, e filetti di pesce sono i piatti che non possono mancare nella cena della vigilia di Natale, Capodanno o Natale stesso. Proprio come in Italia, queste occasioni per riunirsi insieme alla famiglia vengono sempre unite alla buona cucina, e la tavola di ogni casa spagnola diventa un vero ristorante a quattro stelle.