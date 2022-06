Inventare nuovi spazi personalizzabili col paravento separé

Avete il desiderio di ritagliare un piccolo angolo del vostro giardino da destinare a un'area per la colazione, gli aperitivi o gli attimi di relax? Perché allora non provate a cominciare da questo delizioso arredo esterno che delinea l'angolo in cui volete realizzare il vostro progetto? Questo originale paravento separé creerà una base utile per distribuire poi, nello spazio che circoscrive in modo discreto, gli altri arredi come il tavolo, le sedie e le fioriere. Assolutamente perfetto anche il colore bianco che si inserisce benissimo nel contesto naturale e che crea un forte effetto di contrasto con il verde del prato e gli altri colori della natura.

Un oggetto che non per forza deve restare confinato al giardino, ma può essere sistemato anche sotto una veranda – ad esempio, per creare un'area da destinare a un orticello domestico, o in un altro ambiente della casa. L'originale caratteristica di essere il risultato di presenza e assenza di materiale non sacrificherà affatto gli spazi della vostra abitazione, lasciando così invariata la percezione di larghezza della stanza che si ha senza paravento separé. Se invece decidete di tenerli all'esterno, potete anche pensare di utilizzarli come struttura di base attorno alla quale far attorcigliare le piante rampicanti.