Tende a pannello, per vestire le finestre di colore e funzionalità

Colorate e stilose ma al contempo estremamente funzionali. Le tende a pannello non solo vestiranno le vostre finestre quasi come se fossero dei veri complementi di arredamento ma saranno anche in grado di offrirvi una multifunzionalità che non vi aspettereste. Grazie a un meccanismo che le fa scorrere lateralmente, avrete la possibilità di posizionarle – con un semplice gesto - dove preferite, in base alle vostre esigenze. E se montate le tende a pannello su una guida, a doppia o tripla corsia, potete addirittura sovrapporre i pannelli, con il risultato di un gioco estetico assolutamente perfetto e minimal chic. In questo libro delle idee, vi mostreremo alcuni meravigliosi modelli di tende a pannello con relative soluzioni per ogni ambiente, augurandoci che possano essere di ispirazione per le finestre della vostra casa.