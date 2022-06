Come Pulire il Marmo: i Trucchi per Conservarlo al Meglio

Il marmo è una delle pietre più eleganti, utilizzate per il rivestimento di piani, tavoli e pavimentazioni per via della sua incredibile raffinatezza e versatilità poiché è in grado di inserirsi perfettamente in ogni contesto e stile d'arredamento. Un materiale che però troppo spesso si commette l'errore di credere indistruttibile. Al contrario, il marmo è si robusto, resistente e durevole, ma le sue superfici sono costantemente soggette all'usura e dunque ai graffi e alle macchie che tendono a insinuarsi dopo il contatto con liquidi facilmente assorbibili. È per questo che occorre trattare il marmo con grande cura e applicare quotidianamente una serie di piccole accortezze e attenzioni che preserveranno il vostro piano in marmo dai danni legati alla normale usura ma anche dagli accidentali usi sbagliati.

In questo libro faremo il punto su una serie di passaggi utili per la pulizia quotidiana del marmo, ma faremo anche in modo di offrirvi tanti piccoli trucchi e suggerimenti utili per la manutenzione e la salvaguardia del vostro materiale prezioso.