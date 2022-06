10 idee per il tuo tavolo quadrato: la bellezza della geometria nel design

Design avanguardistico e geometrie irregolari per questo tavolo quadrato da soggiorno che troneggia, con un pizzico di fierezza, su questo tappeto shaggy di colore grigio. L'oggetto è basso, realizzato in vetro trasparente e mdf laccato fucsia per i basamenti, collocati a incastro, uno per lato, e in posizione decentrata. Quest'ultimo è in effetti l'elemento decorativo più coraggioso poiché, oltre alle geometrie insolite che disegna, è anche di un colore netto e vivace che entra in forte contrasto con tutti gli arredi dell'ambiente circostante. Nonostante ciò, tutto si sposa perfettamente in questa living room in stile contemporaneo ma con qualche linea sinuosa del divano che richiama elementi di classicità. E, in effetti, Flap – questo il nome del tavolo basso quadrato dal design particolare – si inserisce facilmente in diversi contesti e stili d'arredo, dal classico al moderno, dal minimal all'hi-tech. Inoltre la struttura garantisce il massimo della stabilità, con il minimo di presenza materica.