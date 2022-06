Il gres porcellanato effetto parquet: una soluzione intelligente

Il gres porcellanato effetto parquet ha un aspetto molto naturale, soprattutto in un colore chiaro e delicato come questo. Si tratta di una piastrella di ItalianGres. Il gres in finto legno riesce a dare calore all'ambiente, esattamente come se fosse di vero legno. Proprio perché è un prodotto a base di ceramica ha delle caratteristiche peculiari in più, facilità di pulizia e durata infinita. In questa tinta è perfetto in una casa moderna, posato anche in tutta la residenza, offre omogeneità agli spazi.