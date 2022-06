Case ad un solo piano: 10 straordinari progetti

In genere in questo tipo di abitazione la soluzione più adeguata è quella di concepire gli interni in stile minimalista. Ad esempio, la proposta di Dygsa utilizza solo due colori e pochi materiali, per creare uno spazio moderno e accogliente. Un'altra piccola dritta potrebbe essere quella di unire gli spazi, come il soggiorno e la sala da pranzo, consentendo una migliore interazione tra le persone, a prescindere dal numero.