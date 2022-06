Tentsile: le inimitabili tende sospese !

Tutte le tende Tentsile dotate di tutti gli elementi necessari per l'installazione rapida e semplice, in dieci minuti, incluse un manuale di istruzioni. Per motivi di sicurezza, per evitare il rischio di lesioni e per facilitare l'accesso, viene caldamente consigliato di installare la tenda ad un'altezza non superiore a 1,2 m dal suolo. Inoltre, le tende Tentsile sono adattabili a diverse situazioni, come le attività all'aria aperta, le spedizioni montane e i pernottamenti per i grandi festival. Non solo divertimento però : Tentsile è adatta anche per la ricerca scientifica o come rifugio temporaneo durante i disastri naturali.