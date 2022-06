homify 360°: un'abitazione in provincia di Varese

Oggi ci rechiamo in provincia di Varese per osservare da vicino il risultato finale del progetto di 3 abitazioni unifamiliari. Il contesto d’intervento è particolare in quanto l’area residenziale è stata realizzata nei pressi del Parco Pineta, una zona verde che si estende su una superficie di 4828 ettari complessivi, comprendendo 15 comuni tra Varese e Como. Le abitazioni hanno un taglio architettonico contemporaneo, ospitando all'interno ambienti e spazi ampi che si sono prestati ad un interior design semplice, elegante ed efficace. Il progetto finale, opera dello studio Emmanuello Architettura Design, è un complesso residenziale che s’interfaccia con il paesaggio circostante, come avremo modo di vedere tra poco.