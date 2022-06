Appartamento Total White: Una Casa Ideale in Soli 40 mq

Un piccolo appartamento da ristrutturare, 40 mq e il desiderio di poter avere una casa luminosa e moderna. Sono queste le premesse che hanno dato il via all'eccellente progetto del team Gosplan Architects e che noi vogliamo presentarvi oggi. Se siete in cerca di idee per risolvere il dramma delle metrature ridotte in casa, questo appartamento in total white sarà la vostra musa ispiratrice, la prova materiale che eleganza ed economia degli spazi possono incontrarsi tra le stesse quattro mura.