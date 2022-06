Una fantastica casa in pietra sui Pirenei

Un ampio cortile lastricato ci accoglie nell' accesso alla casa, come da tradizione in questa città. Qui, un gruppo di edifici è tutto organizzato intorno alla stessa area. Granaio, stalla, casa e giardino: tutto è stato ristrutturato per creare una residenza da sogno per i fortunati residenti di questo casolare, ma non solo. Un'intera ala della struttura è stata infatti dedicata agli ospiti.