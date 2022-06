Cacoon, campionessa di comfort e praticità

Quante volte vi è capitato di avvolgervi attorno una coperta e sentirvi subito al sicuro, oppure di sdraiarvi d'estate su un'amaca e abbandonarvi ad un dondolio rilassante? Ecco, queste non saranno più sensazioni stagionali delle quali potrete godere in un determinato periodo dell'anno. Vi stiamo infatti per presentare un'oggetto di design che riunisce in sè tutta la comodità di un'amaca e tutte le splendide sensazioni che ci trasmette il nostro piumino durante le fredde giornate invernali. Qualcosa unico nel suo genere che vi farà innamorare a prima vista e che vi farà esclamare lo voglio! .

Il suo nome è Cacoon e si tratta di una tenda da campeggio rivisitata per poter essere appesa sia in camera da letto, che in salotto, che in giardino. Il concept è più o meno quello di un piccolo bozzolo dove potrete ritrovare il relax e la tranquillità dopo le lunghe giornate lavorative, oppure dove poter giocare alla casa sull'albero con i vostri figli.