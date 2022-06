Tema della settimana: la casa si apre al paesaggio

«Se sul volto di un uomo c'è la sua storia, nella forma di un paesaggio si racconta la storia della società che lo ha abitato».

Tullio Pericoli, pittore e disegnatore, conosce l'importanza del paesaggio perché, oltre a viverlo, lo ha studiato ed evocato in molte sue opere. La stessa attenzione dovrebbe essere dedicata, da parte dei progettisti e degli architetti, rispetto l'esterno dell'abitazione, riguardo al possibile rapporto della costruzione con l'ambiente circostante. Traslando i concetti cari alla pittura di Pericoli all'architettura, possiamo delineare una rappresentazione ideale del legame tra paesaggio e casa: il progetto come un liquido, una creazione che prende la forma del contenitore dove è stato versato; una struttura, quindi, che assume in sé tutti i temi del paesaggio che lo contiene, per divenire qualcosa di diverso in una continua interazione con esso.

Il tema della nostra settimana ha a che fare con spazi abitativi che si aprono al paesaggio, che lo richiamano e lo celebrano, creando qualcosa di nuovo. Le relazioni tra interno ed esterno si moltiplicano, alcuni spazi cambiano per riformulare i concetti di limiti e di barriere.

Il paesaggio non va mai sottovalutato. In fondo il cielo, il mare e la terra portano un messaggio, come anche la stessa architettura, ed è bene che quest'ultima abbia ritmo uguale e contenuto affine.