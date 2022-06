Un loft industrial in un edificio degli anni '20

La cucina è moderna, con un'ampia isola, ma anche qui non mancano tocchi vintage, come ad esempio gli sgabelli. La scelta cromatica, che prevede ante color legno con venature ben in vista e piani neri, si relaziona perfettamente con il contesto di mattoni e ferro. Per il pavimento, anche qui troviamo la resina, pratica ed estremamente elegante. La scelta delle luci, posizionate sopra i pensili è ottima, in questo modo si ha una gradevole luce diffusa, senza punti troppo fiacchi o troppo intensi.