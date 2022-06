Architettura d'autore: Jean Nouvel

(Foto Scattata Da: Jean-Pierre dalbera )

In quest'ultima fotografia vediamo l'elegante progetto di una biblioteca, dove imponenti librerie in legno ospitano un grande numero di libri dei più disparati argomenti. Dall'immagine possiamo notare come la luce giochi un ruolo significativo nella definizione degli spazi, sia per quello che riguarda il filtraggio della luce naturale dalle persiano rosse, sia per l'illuminazione artificiale del soffitto in cemento armato e degli scaffali.

In breve e per concludere, si può capire anche soltanto guardando le fotografie dei quattro precedenti progetti, come le intenzioni fondamentalmente umanistiche di Nouvel si approccino all'architettura contemporanea, cogliendo e comprendendo il perché questo architetto è considerato uno dei più grandi della nostra epoca.