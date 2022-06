homify 360°: due ville dalle forme particolari

Ci sono abitazioni che per necessità architettoniche hanno forme particolari in grado di dialogare con il paesaggio che le circonda e integrarsi in esso. Il progetto che stiamo per mostrarvi ne è un chiaro esempio: ci troviamo davanti a due ville gemelle dalle geometrie inconsuete il cui progetto è stato appositamente studiato in modo da non interferire con la campagna circostante. Siamo in provincia di Roma, a Formello; qui gli architetti dello studio Petrini Malfona hanno realizzato due abitazioni uguali cercando di creare un filo logico tra architettura e paesaggio: la prima vuole raccontare il secondo senza l'uso delle parole, ma solamente attraverso linee che segnano confini e incorniciano figure. Grazie ai suoi bianchissimi muri, la casa chiacchiera con ciò che la circonda ponendosi in dolce contrasto con la natura. Essa non vuole opporsi con violenza al mondo esterno, non vuole modificare lo skyline, ma semplicemente inserirsi in esso senza disturbare.

Poste su una collina, le ville osservano dall'alto il paesaggio e grazie alle grandi bucature permettono a chi le guarda di vedere cosa si cela dietro di loro. Siamo pronti ad osservare il progetto?