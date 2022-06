Tappeti orientali: il modello perfetto per ciascun stile d'arredo

Con i tappeti orientali, i soggiorni guadagnano calore. Assumono quell'aria classica e senza tempo, perfetta per scaldare elementi classici come il legno e come la pietra. Maria Victoria Interiorismo ha scelto un tappeto così per scaldare un ambiente dagli elementi tradizionali. La parete in pietra naturale, il grande portone ligneo che si affaccia sul giardino, il divano in legno e tessuto. E i tappeti orientali diventano l' elemento di rottura in un ambiente dallo stile classico.