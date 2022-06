La vecchia fabbrica e il sottotetto: la storia di un loft a Milano

Infine, lo spazio per i bambini. Questa cameretta si inserisce in un ambiente assolutamente non convenzionale. Di nuovo, quando meno ce lo aspettavamo, siamo rimasti stupiti dal fascino di questo sottotetto industriale trasformato in loft: alte mura e archi a tutto sesto, in mattoni scuri, a vista e dal taglio tradizionale.

Il bianco dei lettini, come della vernice delle pareti e della pavimentazione rischiara notevolmente la stanza, connotandolo come un luogo intimo e protetto, che sarà perfetto per le esigenze dei bambini, anche quando questi saranno cresciuti.